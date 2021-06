Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Baerbocks übersehene 37.000 Euro: Das Elitäre unter den Grünen 37.000 €. Diesen Betrag aus den Jahren 2018, 2019 und 2020 musste Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nun dem Bundestag nachmelden.Ganz schön viel Geld was sie mal so einfach „versehentlich“ nicht gemeldet hat. Dieses „Versehen“ reiht sich in …