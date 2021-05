Anfang Mai veröffentlichte Nel ASA seine Geschäftszahlen für das erste Quartal. Obwohl das Unternehmen die Umsätze – trotz Corona – im Vorjahresvergleich deutlich (+24%) steigern konnte, wurde der Kurs anschließend regelrecht heruntergeprügelt. Zwischenzeitlich ging es fast 35 Prozent bis auf 1,57 Euro nach unten.

Doch in dieser Woche schaltete Nel ASA endlich wieder in den Vorwärtsgang! Das Plus von rund 4,5% am Freitag katapultierte den Kurs über die Marke von 1,70 Euro, die zuletzt hart umkämpft war. Damit stellt sich das nächste Kursziel jetzt auf die vor allem psychologisch wichtige Marke von 2 Euro. Sobald sich der Kurs darüber stabilisiert, drehen die mittelfristigen Trends wieder nach oben.

Fazit: Bei Nel ASA scheint sich die Situation allmählich wieder zu beruhigen. Angesichts der völlig offenen Ausgangssituation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine Analyse, deren Ergebnisse Sie heute ausnahmsweise kostenfrei nachlesen können. Einfach hier klicken.