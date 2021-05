Anlegerverlag BioNTech: Der erste Versuch ist gescheitert, doch der zweite folgt sogleich! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 16:48 | 58 | 0 | 0 22.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die BioNTech-Aktie hatte eigentlich eine ganz gute Woche hinter sich. Der Kurs hat sich immer weiter an die 200-Dollar-Marke herangepirscht, um diese dann am Freitag teilweise deutlich zu überbieten. Bis 205 USD waren die Kurse im Tagesverlauf gelaufen. Doch auf diesem Niveau plötzlich die Kehrtwende. Die Aktie schaltete in den Rückwärtsgang und rutschte zum Handelsende auf 195 US-Dollar ab. Unter dem Strich blieb damit ein Minus von knapp vier Prozent in den Büchern. Damit ist BioNTech im ersten Anlauf an seinen Allzeithochs gescheitert. Die beiden Tageshochs vom Donnerstag bei 209,02 und Freitag 205,19 US-Dollar haben nicht ganz gereicht, um den bisherigen Höchststand von 213,15 US-Dollar zu knacken. Das ist der höchste bislang jemals erreichte BioNTech-Kurs vom 4. Mai. Doch angesichts der Gemengelage scheint es aus heutiger Sicht nur eine Frage der Zeit, bis BioNTech den nächsten Angriff startet und diese Marke dann auch knackt! Fazit: Sollten Anleger jetzt also blind BioNTech-Aktien kaufen? Oder kommt vielleicht doch noch ein Rücksetzer? Angesichts dieser hochspannenden Situation haben wir BioNTech einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer