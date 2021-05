Anlegerverlag Bayer Glyphosat-Affäre: Jetzt melden sich die Analysten zu Wort! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 17:48 | 17 | 0 | 0 22.05.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer hatte in dieser Woche die berechtigte Hoffnung unter der leidigen Glyphosat-Affäre ein Ende setzen zu können. Am Mittwoch war der Pharma-Riese angetreten, um sich vor einem US-Gericht mit allen aktuellen Klägern und vor allem auch allen zukünftigen Glyphosat-Geschädigten in einer Art Sammel-Vergleich zu einigen. Satte elf Milliarden Euro hatte Bayer dafür veranschlagt. Doch die Richter schoben dem Unterfangen einen Riegel vor – für zahlreiche Analysten allerdings kein Problem… Denn obwohl die Aktie unmittelbar nach dem Urteil kurzzeitig in die Knie ging, meldeten sich umgehend Analysten zu Wort und behielten ihre bullishe Einschätzung grundsätzlich bei. Goldman Sachs bleibt bei einem Kursziel von 71 Euro. Auf dieses Niveau hat auch Morgan Stanley sein Kursziel angehoben. Warburg Research geht sogar einen Schritt weiter und traut Bayer Kurse von 74 Euro zu. Am optimistischsten sind die Analysten der UBS, die ein Kursziel von 85 Euro ausgeben. Tipp der Redaktion: Ist die Bayer-Aktie also jetzt ein klarer Kauf? Oder müssen vielleicht doch noch Rückschläge einkalkuliert werden? Angesichts der aktuellen Ereignisse haben wir Bayer einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





