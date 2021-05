Viele Anleger dürften sich beim Blick auf die Performance der Plug Power-Aktie derzeit verwundert die Augen reiben: „Kann das wirklich sein?“ Schließlich ist der Kurs in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert. Ausgehend von dem Tief am 11. Mai bei 18,47 US-Dollar schoss der Kurs bis gestern Abend auf 27,89 US-Dollar. Das entspricht einem Gewinn für Anleger in Höhe von ziemlich genau 51% – in nur zehn Tagen!

Dabei machte Plug Power doch zuletzt vor allem durch Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam. So verweigerte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG dem Unternehmen das benötigte Testat für die Bilanzen 2018, 2019 und auch den vorläufigen 2020er-Abschluss. Doch diese Probleme konnte das Unternehmen jetzt ausräumen und hat außerdem für das erste Quartal tolle Geschäftszahlen angekündigt. Das genügte der Aktie, um den Turbo zu zünden!

