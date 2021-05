Deutschlande einstige Vorzeigebank hat jetzt mit außergewöhnlichen Statements für Furore gesorgt. Denn die Deutsche Bank hat ihre eigenen Klimaziele korrigiert, und will nun das Tempo in Sachen Umweltschutz noch einmal deutlich anziehen. Wie Vorstandschef Christian Sewing bekannt gab, möchte die Deutschlands größtes Geldhaus die avisierten 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Anlagen nicht erst 2025 erreichen, sondern schon 2023!

Zwei Jahre früher also als geplant will die Deutsche Bank das Volumen von 200 Milliarden Euro in nachhaltigen Finanzierungen und den Bestand an verwaltetem Vermögen aufgebaut haben. Rund 50 Prozent davon sollen auf die Investmentbank entfallen, rund 15 Prozent auf die Unternehmensbank und der Rest auf den Privatkundenbereich. „Nachhaltigkeit wird so ein Teil unserer Unternehmenskultur“, so Sewing.

Der Aktienkurs sprang nach dieser Ankündigung regelrecht nach oben. So schloss die Aktie am Freitag auf dem höchsten Stand seit April 2018.