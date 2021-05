Anlegerverlag BYD setzt Erfolgskurs fort! Jetzt folgt sogar die Aufnahme in einen viel beachteten Index! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 19:48 | 86 | 0 | 0 22.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BYD passt derzeit einfach alles. Der Aktienkurs entwickelt sich endlich wieder so, wie viele Anleger es erhoffen und vermutlich auch erwarten. Außerdem gibt es jetzt Rückenwind von ganz anderer Seite. Denn wie soeben bekannt wurde, wird BYD am dem 7. Juni 2021 in den altehrwürdigen Hang Seng Index aufgenommen! Gemeinsam mit zwei anderen Unternehmen wird der Elektroauto- und Batterieentwickler damit Teil der insgesamt 50 gelisteten Aktien. Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse zu BYD können Sie hier nachlesen. Die BYD-Aktie verleiht diese Nachricht regelrecht Flügel! Denn der Kurs kletterte zum Wochenausklang auf der Handelsplattform Tradegate um weitere zwei Prozent und rundet damit eine überaus erfolgreiche Börsenwoche ab. Insgesamt sieben der vergangenen neun Tage konnte BYD mit Kursgewinnen beenden. Dabei kletterte die Aktie von 14,76 Euro auf 17,60 Euro und damit insgesamt um fast 20 Prozent! Bei BYD scheint derzeit also Vieles wirklich zu stimmen. Doch wie weit reicht die Rallye noch? Oder ist die Aktie womöglich sogar schon zu teuer? Angesichts dieser hochspannenden Situation haben wir BYD einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer