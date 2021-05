Anlegerverlag CureVac: Der Tag X rückt immer näher. Sind Sie vorbereitet? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.05.2021, 20:48 | 114 | 0 | 0 22.05.2021, 20:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Impfkampagne in Deutschland nimmt mehr und mehr an Fahrt auf, doch es fehlt vor allem an einem: An Impfstoff! Gut, dass der Tübinger Impfstoffhersteller jetzt quasi täglich mit der Zulassung für seinen Wirkstoff CVnCoV rechnet. Spätestens im Juni sollte die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde grünes Licht geben. Und dann dürfte es ganz, ganz schnell gehen… CureVac hat bereits Impfstoffdosen vorproduziert! Denn CureVac hat die Wartezeit genutzt, um bereits Millionen Impfstoffdosen vorzuproduzieren. Damit kann das Unternehmen im Erfolgsfall also sofort mit den Auslieferungen der Präparate beginnen, wobei sich Deutschland auf knapp 25 Millionen Impfstoffdosen einstellen kann. Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse zu CureVac können Sie hier abrufen. Liefer- oder gar Produktionsschwierigkeiten sieht man seitens CureVac nicht. Das Unternehmen kooperiert mittlerweile mit zahlreichen Granden der Pharma-Industrie – allen voran mit GlaxoSmithKline. Rund 300 Millionen Impfstoffdosen wollen die Tübinger noch in diesem Jahr produzieren. CureVac-Aktie ist derzeit außer Rand und Band! Mit entsprechender Vorfreude entwickelt sich der Aktienkurs von CureVac. Allein seit dem markanten Zwischentief am 6. Mai bei 93,95 US-Dollar kletterte die Aktie mittlerweile um rund 25 Prozent nach oben. Wie groß das Potenzial noch ist, zeigt ein Blick auf das bisherige Allzeithoch… Immerhin kletterte der Kurs am 9. Dezember zwischenzeitlich auf 151,80 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Niveau wäre das ein Potenzial von über 30 Prozent. Dabei scheint eine solche Rallye durchaus möglich, sofern mit der Zulassung durch die EMA alles glatt läuft! Fazit: Wann kommt die Zulassung für CureVac und wie geht es mit dem Aktienkurs dann weiter? Hebt die Aktie komplett ab? Oder sind die positiven Nachrichten schon eingepreist? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere große CureVac-Analyse, die Sie an diesem Pfingstwochenende ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





