Werder Bremen steigt in die 2. Liga ab

Am letzten Spieltag der laufenden Bundesligasaison verliert Werder Bremen zu Hause mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Damit beenden die Norddeutschen die Saison auf dem 17. Platz. Die Bremer sind somit abgestiegen und spielen in der kommenden Saison in der 2. Liga. Dies ist der erste Abstieg der Bremer seit 1980. Mit dem Abstieg aus der Bundesliga sind für die Bremer auch deutliche Umsatzeinbußen verbunden.Derzeit läuft ...