Am Freitag fehlten lediglich 22 Punkte bis zum höchsten Dax-Schlusskurs aller Zeiten. Denn mit 15.437 Punkten zum Handelsende blieb der Dax genau 22 Punkte und dem Schluss vom 16. April bei 15.459 zurück. Doch es besteht eigentlich kein Zweifel, dass diese Marke in der kommenden Woche geknackt wird. Falls das gelingt, hat der Index allerbeste Chance, eine ganze Serie von neuen Kursrekorden zu markieren.

Sell in May and go away – so lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt. Demnach sollten sich Anleger (spätestens) im Mai von ihren Aktien trennen und der Börse den Rücken kehren. Doch dieser Ratschlag könnte 2021 teuer werden. Denn die großen Indizes – allen voran der Dax – schicken sich an, neue Kaufsignale auf breiter Front zu markieren. So steht der Deutsche Aktienindex unmittelbar vor neuen Hochs…

Dax: „Sell in May and go away" war vielleicht noch nie so falsch wie in diesem Jahr!

