Bayer, Biontech, Bitcoin – wir nehmen Euch an die Hand

Liebe Leser,

was wünschen Sie sich von einem Börsendienst? Dienst nach Vorschrift, jeden Tag zur gleichen Zeit pflichtgemäß eine mail oder Depotaktionen, bei denen man nicht richtig mitmachen kann? Dann wärt Ihr falsch bei uns. Wir arbeiten von 8 bis 22 Uhr. Und auch am Feiertag. Denn die Chancen beispielsweise an Himmelfahrt sind toll und unsere Leser haben schon 2 Trades bis 10. 30 Uhr bekommen. Dazu die Gewinnmitnahme vom Montag als wir Dow Jones short gegangen waren per Put. Oder den Inlinern vom Dienstag, auch 50% vorn im S&P 500. Dazu schauen wir uns heute um, was es dank Vola Spannendes auf Apple, Plug Power, Varta, Daimler und Tesla gibt. Die Vola ist zurück und wir finden die besten Produkte für Euch. So macht Börse Spaß.

Bei uns gibt es am 12.5 abends um 21.30 spannende Feierabendtrades, wir sind am 11.5 abends mit der Empfehlung auf Patrizia Immobilien da als keiner mehr arbeitet. Wir beantworten mails direkt und persönlich. Wir agieren rasch, wir agieren strategisch und wir sind dann da, wenn am Markt was los ist. Ob Biontech-Trades nach Gerüchten, ob Varta vorbörslich, ob Plug Power in Schwäche hinein oder eine Palantir in den Ausverkauf. Wir handeln DAX, Dow oder S&P 500, so dass professionell agiert werden kann aber gleichzeitig auch Beginner nachvollziehen und mitmachen können, was wir tun.

Wer Lust darauf hat - www.feingold-academy.com/boersendienst ist unsere Adresse und wer auf feingold-research.com ein wenig stöbert, der kann unsere Depotnachweise finden – so auch hier – oder uns via Google und “Daniel Saurenz n-tv” finden in Bild und Ton als Experten. Wir freuen uns auf Euch und – Ihr müsst keine Knebelabos abschließen, bei uns kann man monatlich dabei sein erstmal und gern später wechseln.

Ein paar Beispiele:

Biontech plus 120% im Turbo-Bull binnen weniger Tage, Curevac geht in die gleiche Richtung, Wallstreet:Online zieht wieder erfreulich an und Varta hat gegen den Seitwärtsmarkt! bei uns mit einem Inliner schöne 150% gebracht. Während die Aktie – nichts machte.. Unsere Hot-List ist gestartet und so ist auch Coinbase seit 14.4 an der Börse und bei uns bekommt Ihr täglich auch die dazu passenden Hebelpapiere, sobald sie emittiert sind. Und handelbar. Denn Coinbase wird volatil und hoch spannend. Soviel steht fest und sie passen damit gut zu unserer NEUEN Hot-List. Denn unser Optionsscheinportfolio ist längerfristig ausgelegt und beruht auf dem Gedanken, gute Aktien billig abzugreifen und dann mit Calls zu forcieren.