Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „Ist der Boden erreicht?“. Der US-Dollar stand zum damaligen Zeitpunkt unter Druck, zeigte aber gleichzeitig erste Ansätze, einer Bodenbildung… Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und das Chartbild hat sich noch nicht geklärt. Vielmehr sorgt die jüngste Entwicklung bei USD/JPY für weitere Spannung.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Den Ausflug des US-Dollar unter die 108 JPY könnte man daher als eine Art Marktbereinigung interpretieren, wie man sie des Öfteren am Ende von Korrekturphasen beobachten kann. Diese Annahme ist gegenwärtig jedoch noch mit Vorsicht zu genießen, steht die Erholung des US-Dollar doch noch auf wackligen Beinen. Um dieses Szenario entscheidend voranzubringen, müsste der US-Dollar rasch zurück über die 109 JPY. Ein erster Vorstoß dahingehend scheiterte jedoch bereits. Kurzfristig sind die Bereiche um 108 JPY und 109 JPY von Bedeutung. Deutlich unter die 108 / 107,6 JPY (letztes Bewegungstief) sollte es nicht gehen, anderenfalls bestünde aus Sicht des US-Dollar die Gefahr, dass die Korrektur die nächste Phase einläuten könnte. Dagegen würde ein Comeback des Greenbacks oberhalb von 109,0 / 109,4 JPY die Lage entspannen. […]“

In der Folgezeit gelang es dem US-Dollar zunächst, die Erholung weiter voranzubringen. Die von uns skizzierte Zone 109,0 / 109,4 JPY geriet zügig in den Fokus des Handelsgeschehens. Der Greenback setzte temporär auch darüber, doch die erwartete Entspannung der Lage trat damit nicht ein. Stattdessen entwickelte sich bereits der Bereich von 109,7 JPY als veritabler Spielverderber.

Die Lage bleibt aus Sicht des US-Dollars weiterhin ambivalent. Die jüngste Entwicklung des Währungspaares lässt sich zudem in das Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation pressen. Diese Formationen werden „gern“ einmal über die Oberseite aufgelöst. Die Gefahr von Fehlsignalen ist jedoch nicht zu unterschätzen und so sollten bei der Bewertung etwaiger Ausbruchsversuche weitere Marken auf der Ober- bzw. Unterseite mit einbezogen werden. So würde ein etwaiger Ausbruch über die Oberseite weitere Relevanz erlangen, sollte er zügig in den Bereich von 110+ JPY laufen können.

Jedoch würde erst eine Ausdehnung der Bewegung über das vorherige Verlaufshoch bei 111 JPY das Chartbild klären. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch aus dem Dreieck gilt es, die 108,4 JPY sowie die 108 JPY im Auge zu behalten. Sollte sich eine etwaige Abwärtsbewegung sogar unter die 107,6 JPY (letztes Verlaufstief) ausdehnen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Kurzum. USD/JPY könnte auf eine wichtige Weichenstellung zusteuern. Die ansteigende Dreiecksformation könnte auf einen baldigen Bewegungsimpuls hindeuten; die Richtung bleibt freilich noch abzuwarten.