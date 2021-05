Der Freitag passte so gar nicht ins Bild der zuletzt regelrecht verwöhnten BioNTech-Aktionäre. Denn die Aktie verabschiedete sich mit einem Abschlag von satten vier Prozent ins Wochenende. Damit fiel der Kurs auch unter die gerade erst zurückeroberte 200-Dollar-Marke zurück. Besonders kritisch dabei, dass BioNTech den Handel nahe seines Tagestiefs beendet hat. Doch des einen Leid, ist des anderen Freud. Denn so haben alle Nicht-BioNTech-Aktionäre vielleicht noch einmal die Chance, günstig in die Aktie reinzukommen.

Denn es bestehen eigentlich keine Zweifel, dass BioNTech seine Rallye in Kürze wieder aufnehmen wird. Zu gut läuft es ganz einfach für das Unternehmen. Die Zahlen stimmen, die Produktion wird immer weiter hochgefahren, der Impfstoff ist zumindest hierzulande nahezu konkurrenzlos und der weltweite Bedarf immens. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis BioNTech wieder Gas gibt und dann schlussendlich auch seine Allzeithochs von Anfang Mai bei 213,15 US-Dollar angreift.

