Im Januar 2021 erreichten die langfristigen Aufwärtstrends bei den Wasserstoffaktien ihren vorläufigen Höhepunkt. Nel ASA markierte sein immer noch gültiges Hoch bei 3,40 Euro, nur um anschließend massiv zu fallen. Am 14. Mai schlugen die Kurse dann nur noch bei 1,57 Euro auf. Damit hatte die Aktie seit dem Top am 8. Januar insgesamt 54 Prozent an Wert verloren.

Seit Ende Januar befindet sich Nel ASA in der Krise, die sich zuletzt sogar noch verschärft hat. Doch jetzt könnte dem Unternehmen endlich die Aufwärtstrendwende gelingen. Denn die jüngste Kursentwicklung macht Mut, dass der norwegische Elektrolyseur-Spezialist nun die Kurve kriegt. Immerhin konnte die Aktie in der vergangenen Woche verloren gegangenes Terrain erfolgreich zurückerobern und steht jetzt kurz vor dem Durchbruch eines wichtigen Bereichs!

Doch auf diesem Niveau gelang Nel ASA schließlich der Turnaround, der die Aktie in der vergangenen Woche wieder über die Marke von 1,70 Euro zurückführte. Der Schlusskurs vom Freitag bei 1,79 Euro bedeutete immerhin das höchste Handelsende seit fast zwei Wochen. Damit nimmt Nel ASA jetzt wieder Kurs auf die wichtige Zwei-Euro-Marke! Bis zu dieser viel beachteten Marke fehlen nur noch rund zwölf Prozent Kursgewinn.

Nel ASA übernimmt führende Rolle im Wasserstoff-Boom!

Es bestehen also gute Chancen, dass Nel ASA in die langfristige Erfolgsspur zurückfindet. Denn es gibt eigentlich kaum Zweifel, dass die Norweger in der langfristigen Entwicklung bei den Wasserstoffaktien eine entscheidende Rolle einnehmen wird. Dabei ist das Potenzial der gesamten Branche absolut gigantisch.

Denn Wasserstoff ist vielleicht der Mega-Trend der kommenden Jahre. Zahlreiche Länder planen den massiven Ausbau umweltfreundlicher Energien. Dafür werden Förderprogramme in Billionenhöhe (!) aufgelegt. Von diesen öffentlichen Mitteln dürften auch Plug Power, Nel ASA & Co. ein ordentliches Stück abbekommen. Gute Voraussetzungen also für die Wasserstofftitel auch in Zukunft zu den Gewinnern zu gehören.

Nel ASA: Empfehlung der Redaktion!

