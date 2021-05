BYD hat jetzt einen fast schon unglaublichen Meilenstein erreicht. Denn wie nun bekannt wurde, hat das Unternehmen mittlerweile eine Million (!) New-Energy-Vehicle produziert. Als New-Energy-Vehicle werden Fahrzeuge bezeichnet, die ausschließlich über Elektromotoren oder Plug-In-Motoren angetrieben werden. Zum Vergleich: VW hat 2020 rund 230.000 E-Autos ausgeliefert. Damit erobern die Chinesen also immer größere Marktanteile, zumal der Konzern in Kürze auch erstmals Autos in Europa vertreiben möchte.

Der BYD-Aktienkurs kennt folgerichtig seit Tagen nur noch eine Richtung: Nach oben. Insgesamte kletterte BYD in den letzten zwei Wochen um fast 20 Prozent. Bis zu den Tops aus dem Januar ist es zwar immer noch ein gutes Stück, doch BYD erobert Schritt für Schritt verloren gegangenes Terrain zurück. Zur Erinnerung: Im Januar tippte die Aktie kurzzeitig die 30-Euro-Marke an.

