Vor einigen Tagen hat der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech bei der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde die Zulassung seines Impfstoffes auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren beantragt. Doch jetzt taucht auf einmal ein neuer Player auf dem Markt auf, der BioNTech seine Vormachtstellung in Sachen Impfstoffe ernsthaft streitig machen könnte.

Denn wie soeben bekannt wurde, plant auch Moderna einen Antrag auf Zulassung seines Impfstoffes für diese Altersklasse zu stellen. Spätestens Anfang Juni dürfte es soweit sein. Damit ist Rennen um die erste Zulassung eines Impfstoffes für Kinder und Jugendliche sozusagen eröffnet.

Auch an der Börse liegen die beiden Aktien gleichauf. Denn nachdem beide Titel zum Monatswechsel auf einen neuen Höchstkurs geklettert waren, ging es für beide kräftig nach unten. Doch diese Schwäche konnten die Aktien in der vergangenen Woche überwinden und nehmen nun wieder Kurs in Richtung Allzeithochs!

Empfehlung für Anleger: BioNTech, Moderna oder vielleicht doch der Außenseiter CureVac? Wir haben die Aktien der Impfstoffhersteller genau untersucht und die größten Chancen, aber auch Risiken für Sie herausgearbeitet. Diese Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.