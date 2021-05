Das Rekordhoch steht weiter im Fokus. Im DAX-Wochenausblick skizziere ich die Ereignisse der letzten Tage und bringe das große Bild für den Deutschen Aktienindex mit kleineren Zeiteinheiten ins Gleichgewicht, wo ich ents

Nach dieser turbulenten aber fast unveränderten Handelswoche sind weitere Rekorde im DAX möglich und in Sichtweite. Kommt der Schwung direkt nach dem Pfingstwochenende?

Ask 10,22

Ask 10,22

Ask 10,29

Ask 10,29

Vor genau einer Woche berichtete ich in der Wochenanalyse über die fast unveränderte Handelswoche mit folgendem Schaubild und einer Bandbreite von 600 Punkten zwischen dem Tief und Hoch:

Das gleiche Bild zeigte sich in dieser Woche erneut. Nach einer zunächst stärkeren Eröffnung und der Erzielung eines neues Rekordhochs von 15.538 Punkten wechselte der Markt in ein "Abwarten" oberhalb der großen Range. Das Rekordhoch selbst wurde am gleichen Tag abverkauft und damit das neue GAP direkt wieder geschlossen, wie bereits bei 15.501 Punkten schon einmal gesehen.

Es wiederholte sich auch der Verlauf nach dem Rekordhoch mit zunächst langsamen und später schnelleren Kursabgaben, die am Mittwoch zum Bruch aller kurzfristigen Unterstützungen führte. Dabei wurde wie schon fast gewohnt die gesamte Handelsspanne der letzten Woche erneut einmal durchlaufen.

Ebenso wie in der Vorwoche drehte der Markt mit gleicher Dynamik wenig später und holte wieder alle Verluste zum Donnerstag auf. Ein weiterer Plustag folgte am Freitag, der dann alle Wochenverluste vollständig ausglich und sogar ein minimales Plus von 5 Punkten hinterlassen konnte.

Den Richtungswechsel sieht man diesmal nicht als Bogen, sondern als V dargestellt:

Dieser führte wie beschrieben zum Ausgleich der gesamten Wochenverluste. Damit wurde trotz eines neuen Allzeithochs kein übergeordnetes Signal generiert, sondern der reine Trading-Markt beibehalten:

GAPs sind in dieser Chartansicht nicht verzeichnet, da hier der Endloskontrakt zu sehen ist. Für GAP-Trader gab es jedoch einige Setups im XETRA-Chartbild, die ich hier noch einmal in einem Video zusammengefasst habe:

Die Tagesparameter mit den Voluminas, welche sich eher im Mittelfeld der statistischen Erhebungen für den DAX befinden, sind in dieser Übersicht verzeichnet:

Damit ist die bekannte Range keineswegs vergessen, wenngleich sie viele Anleger so langsam aber sicher nerven sollte. Denn ein größerer Trend bleibt uns seit Ostern verwehrt.

Wie stehen die Aussichten für die neue Handelswoche und etablierte Trading-Strategien?

An dieser Range richte ich erst einmal meine ersten Trading-Setups nach Pfingsten aus und beziehe dabei den Fakt mit ein, dass sich der DAX immer wieder über 15.430 sinngemäß "festgelaufen" hatte: