Was ist denn hier los? So oder so ähnlich reagiert vermutlich der ein oder andere Plug Power-Aktionär bei einem Blick auf die aktuellen Kurse der Aktie. Denn Plug Power kennt momentan kein Halten mehr. Am Freitag beendete Plug Power bereits die 6. Sitzung in Folge mit Kursgewinnen. Gleichzeitig bedeutete der Schlusskurs von 27,89 US-Dollar den höchsten Schlusskurs des gesamten Monats. Mehr noch:

Seit dem Tief am 11. Mai bei 18,47 US-Dollar verzeichnet Plug Power jetzt ein Kursplus von über 50 Prozent – in nur zehn Tagen. Damit könnte der Aktie nun die erhoffte Trendwende gelungen sein, denn unter dem Strich geht es seit den Allzeithochs Ende Januar steil nach unten. Insgesamt hatte Plug Power bis zum Mai-Tief über 75 Prozent an Wert eingebüßt. Doch wie es scheint, schickt sich die Aktie an, diese Verluste wieder aufzuholen.

Empfehlung für Anleger: Plug Power scheint zurück zu alter Stärke zu finden und ist zuletzt richtig gut gelaufen. Doch wie weit geht es noch nach oben? Sollten Anleger jetzt noch kaufen? Oder sind die Kurse schon zu hoch? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer großen Plug Power-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Einfach hier klicken.