Outdoor-Leuchten – die richtige Stimmung für den Abend

Mit der passenden Beleuchtung wird der Garten oder der Balkon erleuchtet und gezielte Lichteffekte sorgen gleichzeitig für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Leuchten zur Orientierung

Einige Leuchten sorgen für eine Grundhelligkeit im Freien und dienen der Orientierung. In einem Garten sind sie sinnvoll platziert, um Wege zu kennzeichnen oder dem Garten eine gewisse Struktur zu geben. Leuchten im Balkon- oder Terrassenbereich beleuchten den Essplatz oder spenden Licht bei Tätigkeiten wie dem Lesen. Zur Wahl stehen hier Wandleuchten, Standleuchten oder Strahler. Ein schönes stimmungsvolles Licht verbreiten Up- and Down-Leuchten, die ihren Lichtstrahl nach oben und unten abgeben. Helle Gartenstrahler eignen sich gut, um bestimmte Areale hell zu erleuchten oder um einige Pflanzen gekonnt in Szene zu setzen.

Leuchten setzen Lichtakzente

Stimmungsvolle Akzente und kleine Lichtspots gelingen mit Solarleuchten, die flexibel im Freien positioniert werden können. Solarleuchten laden sich tagsüber im Sonnenlicht auf und leuchten ab Beginn der Dämmerung. So haben sie den Vorteil, dass keine störenden Kabel verlegt werden müssen und keine Stromkosten entstehen. Ein zu helles Licht darf man von den oft kugel- oder steinförmigen Leuchten allerdings nicht erwarten, dafür wechseln viele Modelle das Licht in verschiedenen Farben, schaltbar über eine Fernbedienung. Schöne Lichtakzente schaffen beleuchtete Pflanzkübel und Leuchtmöbel wie Sitzwürfel und Beistelltische. Solarlichterketten und -Lampions, dekoriert an Bäumen, eignen sich besonders gut bei Gartenpartys.

Aufladbare mobile Outdoor-Lampen

Tragbare, wieder aufladbare Outdoor-Lampen eignen sich besonders gut für den flexiblen Einsatz. Ausgestattet mit einem Akku können sie vor der Nutzung mit einem Kabel oder auf einer Station aufgeladen werden. Sie brennen dann einige, meistens bis zu acht Stunden, bevor sie wieder auf die Ladestation zurückmüssen. Da sie weder fest installiert sind, in der Erde stecken oder eingesteckt werden müssen, sind sie die flexibelste Beleuchtung im Garten – zum Lesen, zur Deko oder als Windlichtersatz. Haben die portablen Leuchten ihren Dienst im Freien getan, geben sie auch im Wohnzimmer eine gute Figur ab.

Licht und Wasser – Genuss für die Sinne

Beleuchtete Brunnen und Wasserspiele erzeugen eine schöne Stimmung, denn hier werden gleich zwei Sinne angesprochen. Zum angenehmen Licht gesellt sich hier noch ein beruhigendes Plätschern. Elektrische Brunnen sind ganz einfach installiert – sie brauchen nur eine Steckdose: Wasser einfüllen, einstecken und fertig ist das beleuchtete Wasser. Alle Blicke auf sich ziehen abends beleuchtete Pools. Ihre große Wasserfläche ist einerseits eine schöne Lichtquelle, gleichzeitig bringt ein Pool eine Portion Urlaubsfeeling in den Garten.

Feuer und Flamme für Geselligkeit

Für eine besonders schöne Outdoor-Atmosphäre sorgt eine flackernde Flamme. Die gemütlichste Stimmung erzielt man mit echten Kerzen, Windlichtern oder Gartenfackeln. Ob es sich um ein echtes Feuer oder um eine Flamme durch Bioethanol oder ein Holz-Wachs-Gemisch betrieben, ganz ohne Ruß und Rauch, handelt – flackerndes Licht hat etwas Beruhigendes und ist schön anzusehen. Deshalb dürfen Flammen für das richtige Outdoor-Living-Gefühl nicht fehlen. Für kühlere Abende im Freien sind Feuerstellen wie Feuerkörbe und Feuerschalen die erste Wahl. Zum Licht wärmen sie gleichzeitig und man hat sogar die Möglichkeit, sie als Grill zu benutzen.

Was beim Kauf zu beachten ist

Als Leuchtmittel in Gartenleuchten kommen Halogen-, Energiesparlampen und LEDs zum Einsatz. LEDs sind am stromsparendsten und werden mittlerweile auch in Solarleuchten verbaut. Wer moderne Technik liebt, kann sich einen „Smart Garden“ anlegen, in dem die Gartenleuchten per App gesteuert werden können – und zwar Brenndauer, Zeit und Lichtfarbe.

Für den Einsatz im Freien muss darauf geachtet werden, dass die Leuchte für den Außenbereich geeignet ist und Witterungseinflüssen wie Schmutz und Regen standhalten kann. Einige Hersteller weisen ihre Leuchten mit einer Schutzart, beginnend mit IP44 aus, was bedeutet, dass die Leuchte gegen Fremdkörper und Wasser geschützt ist.

