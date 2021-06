Neuer Spritz: Schaumwein mit Orangenbitter

Um schöne Augenblicke perfekt zu machen, hat Chandon ein Getränk auf den Markt gebracht, das die Sonne einfangen soll. Eine gute Alternative zum Aperol Spritz!

Der Chandon Garden Spritz ist ein außergewöhnlicher Schaumwein mit einem besonderen Twist: ein einzigartiger Orangenbitter, handgefertigt aus lokalen argentinischen Orangen, aus Kräutern und Gewürzen. Keine künstlichen Aromen, kein künstlicher Farbstoff und dazu noch mit weniger Kalorien. Der Schaumwein ist bereits servierfertig und schmeckt am besten gekühlt. Chandons Winzerteam in Mendoza, Argentinien, ist inspiriert von der bekannten Vorliebe der Argentinier für bittere Aromen wie Yerba Maté und Fernet – Aromen, die den Gaumen verführen. Hinzu kommt die besondere Qualität der lokalen, handverlesenen Trauben und der Valencia-Orangen, verfeinert mit seltenen Pflanzenextrakten – das perfekte Sommergetränk.

Cuvée mit Orangenbitter aus Valencia-Orangen

Eine köstliche trockene Cuvée der Spitzenklasse, hergestellt aus Chardonnay, Pinot Noir- und Semillon-Trauben aus einer Höhe von etwa 1.000 Metern auf dem Weingut in Mendoza bildet die Basis des Schaumweins. Nur in diesem Terroir und Klima erhalten die Trauben den Reifegrad und die Säure. Denn das Ziel ist es, das Terroir und den authentischen Geschmack der Frucht zu bewahren.

Die hausgemachten aromatischen und erfrischenden Orangenbitter werden aus perfekt reifen Valencia-Orangen hergestellt. Sie werden auf einem pestizidfreien, nachhaltigen Bauernhof in Entre Rios, im Nordosten Argentiniens, angebaut, der bereits seit drei Generationen von einer Familie bewirtschaftet wird. Chandon mazeriert die Orangenschalen in Traubenschnaps, mit einer Auswahl an Kräutern und Gewürzen aus den feinsten Terroirs. Das Ergebnis ist ein köstlicher Bitterorangen-Likör. Einmal mit dem Schaumwein gemischt, ist der Chandon Garden Spritz der perfekte Begleiter für den Sommer.

„Die Qualität unserer Orangen, wie auch unser Wein, ist eine Quelle des Stolzes in Argentinien. Wir verarbeiten die Schalen auf verschiedene Arten – frisch, mazeriert oder gebacken, um einen Karamell-, Schokoladen-, kandierten Geschmack zu verleihen. Der Geruch, während sie Kochen ist unglaublich! Die Schalen, Kräuter und Gewürze, die wir verwenden, mazerieren wir separat, um uns eine große Auswahl an Geschmack zu ermöglichen“, erzählt Ana Paula Bartolucci, Kellermeisterin von Chandon Argentinien.

Über Chandon

In den späten 1950er Jahren hatte der damalige Präsident von Moët & Chandon, Robert-Jean de Vogüé, die Vision, den Mut und das Durchhaltevermögen, die Welt des Schaumweins neu zu definieren. Er war überzeugt, dass neue, ungewöhnliche Terroirs eine aufregende Ära des Qualitätsschaumweins einläuten. Also machte er sich auf die Reise und fand neue, unerwartete Ländereien in Argentinien. Was er dort fand, in Mendoza – einer hochgelegenen Halbwüste in den Ausläufern der Anden – war das perfekte Terroir für reinen, ausdrucksstarken, fruchtbetonten Weltklasse-Schaumwein. Er beschloss, dass es wichtig sei, das Savoir-faire zu exportieren und nicht die Flaschen.

Seit seiner Gründung in Argentinien hat sich Chandon zu einer unabhängigen Maison etabliert, die außergewöhnliche Schaumweine mit einer einzigartigen Persönlichkeit produziert, in Terroirs in ungewöhnlichen Weinanbaugebieten.

In diesen 60 Jahren wurden Weingüter in Kalifornien, Brasilien, Australien, China und Indien gegründet. Chandon ist ein Verbund von sechs Weingütern, die alle hervorragende Weine herstellen, vereint durch gemeinsame Persönlichkeit und Werte. Die Mission, neue Möglichkeiten im Bereich Schaumwein zu eröffnen, ist heute so relevant wie vor sechs Jahrzehnten.

Bildquelle: CHANDON

