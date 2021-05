Die sogenannten Wasserstoffaktien Nel ASA, Plug Power & Co. waren DIE Gewinner des Börsenjahres 2020. Doch seit den Höchstständen im Januar ging es mit den Aktien durch die Bank richtig in den Keller. Die Verluste waren teilweise dramatisch. Bis, ja bis jetzt. Denn seit einigen Tagen zeigen sich die Aktien wiedererstarkt!

In der vorvergangenen Woche markierten zahlreiche Werte ihre (bisherigen) Jahrestiefs. Die meisten der Wasserstoff-Titel am 11. Mai, Nel ASA einige Tage später am 14. Mai. Dabei waren die Verluste durchaus heftig. Nel ASA hat sich halbiert und bei Plug Power lag das Minus seit den Januar-Tops sogar bei über 70 Prozent!

Doch seit den Tiefs zeigen sich die Aktie gut erholt. Während Nel ASA bisher “erst” 14 Prozent zulegen konnte, beträgt das Plus bei Ballard Power mit 27 Prozent fast doppelt so viel. Absoluter Überflieger war in den vergangenen Tagen aber der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power mit einem Plus von mehr als 51 Prozent.

Fazit: Die Wasserstoffaktien arbeiten an einem großen Comeback. Doch welche Aktie eröffnet nach der Krise die größten Chancen? Und wo lauern Gefahren? Diese Fragen beantwortet unsere große Wasserstoff-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.