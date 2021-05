Das macht richtig Mut! Wie eine neue Studie aus Großbritannien erläutert, sinkt das Risiko für schwere Krankheitsverläufe nach zwei Impfungen mit dem Wirkstoff von BioNTech massiv. So haben Wissenschaftler auf Basis der Daten der britischen Gesundheitsbehörde die Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech untersucht. Die Ergebnisse fallen Gott sei Dank so aus, wie es den Menschen immer wieder suggeriert wurde. Der Schutz vor schweren Erkrankungen ist immens.

So verringert schon die erste Impfung mit dem Wirkstoff von BioNTech das Risiko einer Infektion deren Verlauf so schwer ist, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss, um 75 bis 85 Prozent. Nach der zweiten Impfung sinkt dieses Risiko weiter auf 90 bis 95 Prozent. Der Risiko an einer Corona-Infektion zu sterben reduziert sich nach der ersten Impfung um 75 bis 80 Prozent. Nach der zweiten Impfung sogar um 95% bis 99%. Der Wirkstoff von BioNTech scheint also zu halten, was die Entwickler versprochen haben.

Die BioNTech-Aktie dagegen musste am Freitag einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Ob das bereits das Ende der jüngsten Rallye oder nur ein kleines Durchatmen ist, lesen Sie in unserer großen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.