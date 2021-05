Die inflatorischen Tendenzen werden immer offensichtlicher, aber die Zinsen bleiben unten.

was bedeutet diese Gemengelage für uns Bürger? Nun, vermutlich in erster Linie, dass wir in Zukunft von höheren Inflationsraten als vor der Pandemie ausgehen sollten. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Notenbanken die Zinsen nicht anheben werden, was wiederum bedeutet, dass sich der negative Realzins ausweiten wird. Ein Szenario, das also in erster Linie eindeutig für Gold- und Edelmetallaktien spricht!

Zudem spricht für Gold auch die derzeit extrem aussichtsreiche Charttechnik, die sich jüngst signifikant verbessert hat! Mit dem Überwinden der charttechnisch wichtigen Marke von rund 1.850,- USD je Feinunze hat das Edelmetall den Break und die Voraussetzung geschafft, das letztjährige Hoch im Bereich von rund 2.000,- USD je Feinunze in Angriff zu nehmen.

Derweil hat sich die Wirtschaft im Euroraum zuletzt eher durchwachsen entwickelt. Mit gleich zwei aufeinanderfolgenden BIP-Rückgängen in den letzten beiden Quartalen machen sich immer mehr Sorgen einer technischen Rezession breit. Denn im vierten Quartal 2020 ist das BIP saisonbereinigt um 0,7 % zurückgegangen, während es im ersten Quartal dieses Jahres um weitere 0,6 % zurück ging.

Fazit: Wenn also die Inflation weiter steigt, der Zins aber nicht im gleichen Maß mitzieht, sinkt logischerweise der Realzins. Und je tiefer der negative Realzins, umso alternativloser werdenEdelmetalle und Edelmetallaktien.

Infos zu einigen Profiteuren dieser Marktentwicklung finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick! Lesen Sie selbst:

Sibanye-Stillwater / Canada Nickel Company

Auf Platin und Batteriemetalle setzen

Der Platinmarkt verzeichnet wieder ein Angebotsdefizit. Gleichzeitig ist eine starke Nachfrageerholung zu verzeichnen.

Massives Vorkommen!

Fury Gold Mines – Strukturerweiterung durch Spitzenergebnisse und sichtbarem Gold!

Signifikante Erweiterungen und Explorationsfortschritte geben großen Anlass zum Optimismus auf eine Weltklasseentdeckung!

Aurania Resources und Torq Resources

Wind- und Solarparks verschlingen Kupfer

Erneuerbare Energien werden die Kupfernachfrage ansteigen lassen – gute Aussichten für den Preis des rötlichen Metalls.

Osisko Metals / Griffin Mining

Energiewende braucht Rohstoffe

Es gibt Rohstoffe, die besonders gebraucht werden wie Kupfer, Nickel, Silber oder Platin, um die Zukunft grüner zu machen.

Condor Gold / OceanaGold

Optimismus für Goldminenaktien

Steigt der Goldpreis, dann wird auch das Gold in den Projekten und damit die Aktienwerte der Goldunternehmen wertvoller.

Ein Unternehmen dreht auf...

TOP-Deal - Kuya Silver erwirbt riesiges Landpaket mit historischer Mine!

Für einen Preisanstieg beim Silber spricht Einiges!

Kanadas neueste Mine gibt Gas

Victoria Gold mit hervorragendem Quartal!

Gold behauptet sich gegen den Rest des Marktes! Schon öfter haben wir darauf hingewiesen, dass es bei den Standard-Aktienmärkten mal rappeln kann und dann Gold wiederentdeckt wird.

Uranium Energy / International Consolidated Uranium

Uran – lange vernachlässigt

Der Uran-Spotmarkt ist klein, dramatische Veränderungen sind in vergleichsweise kurzer Zeit möglich.

Adventus Mining / Vizsla Silver

Gold- und Silberpreis steigt

Gold hat die Marke von 1.800 US-Dollar je Unze überschritten und hat gerade das höchste Niveau seit mehr als drei Monaten geknackt.

DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK...

KURS-GEWINNE mit ANSAGE! Raus aus Bitcoin und rein in diese neue Goldaktie! Heute Kursexplosion mit Top-News?

BITCOIN BRICHT EIN & GOLD BRICHT AUS! Jetzt kommt der nächste Gold-Schub in Richtung 2.000 USD!! Mit unserer NEUVORSTELLUNG sind Sie maximal dabei! Noch kennt fast keiner diese Firma – das ist Ihre Chance auf Top-Gewinne

Ein Traum für Aktionäre...

Karora Resources liefert Spitzenleistungen aus seiner Mine in Westaustralien!

Gold hat die 200-Tage-Linie überwunden. Nun kann es ganz schnell gehen, bis neue Höchststände erreicht werden.

Bluestone Resources / Revival Gold

Geldentwertung in vollem Gang

Inflation ist das Angstgespenst vieler Anleger. Mit Gold auch in Form von Goldaktien im Gepäck sollte die Furcht weichen.

Victoria Gold / Karora Resources

Goldene Chartsignale

Die Goldbullen sind wieder geweckt. Dazu brauchte es keiner Tasse Kaffee. Trends und Signale reichen aus und dann ziehen auch die Goldaktien mit.

Auf dem Weg zur Königsklasse

Griffin Mining: Dickes Plus beim Jahresergebnis trotz Unterbrechungen und Beschränkungen

Aufgrund der Corona-Pandemie sitzt das Geld der Regierungen extrem locker. Riesen Infrastrukturpläne werden rund um den Globus geschmiedet, allen voran in China und in den USA.

Hannan Metals / Torq Resources

Der Kupferpreis auf dem Weg nach oben

Mit gut 10.500 US-Dollar, die für eine Tonne Kupfer bezahlt werden müssen, befindet sich der Preis auf einem Höhenflug.

Mawson Gold / Canada Nickel Company

Kobalt – ein besonderer Rohstoff

Die digitalisierte und vernetzte Welt, Elektroautos und Smart Cities lassen die Kobalt-Nachfrage steigen.

Ridgeline Minerals / Tier One Silver

Silbernachfrage weiter auf hohem Niveau

Silber ist in der Gunst der Anleger im letzten Jahr schon angestiegen und auf dem hohen Niveau geblieben.

Aztec Minerals / Caledonia Mining

Gold ist besser als bunt bedruckte Papierzettel (Fiatgeld)

Besonders erholt hat sich mit dem Zurückdrängen der Pandemie der Schmuckbereich. Hier steigt die Nachfrage wieder deutlich an.

27 Mio. Unzen GoldEq Ressource

Weltklasse-Goldprojekt: Research-Haus bestätigt massives Kurspotenzial - Jetzt Mega-Kursgewinne sichern!

Die erste veröffentlichte Ressourcenschätzung von 27 Mio. Unzen Gold dürften erst der Anfang sein. Jetzt sollten Sie sich unbedingt noch vor dem Beginn der diesjährigen Explorationssaison positionieren!

SENSATIONSFUND in Mexiko!

Macht dieses Unternehmen aus dem Silberland Mexiko nun auch ein Goldland?

Der angehende Goldproduzent Tarachi Gold legte vor wenigen Tagen gleich zwei Mal sensationelle Bohrergebnisse vor!

