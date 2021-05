Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac schickt sich an, in Kürze die Welt der Impfstoffhersteller aufzumischen. Denn das Unternehmen wartet nur noch auf eine Zulassung seines Vakzins CVnCoV. Man rechne bereits im Juni mit einem positiven Bescheid durch die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde EMA. Das wäre dann nach BioNTech und Moderna erst der dritte mRNA-Wirkstoff weltweit.

Dabei nutzt CureVac die aktuelle Warterei auf die Zulassung, um den Impfstoff bereits vorzuproduzieren. So können Stand heute schon mehrere Millionen Impfstoffdosen quasi sofort ausgeliefert werden. Insgesamt hat CureVac alleine mit der EU Liefervereinbarungen über 225 Millionen Impfstoffdosen abgeschlossen, von denen knapp 25 Millionen an Deutschland gehen, wobei ein Großteil der Vakzine noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll.

Fazit: Mit CureVac wird in kürzerer ein weiteres Unternehmen den Markt der Impfstoffe bereichern und das Virus wirkungsvoll bekämpfen. Ob CureVac für Anleger ein gutes Investment ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Angesichts der hochspannenden Situation haben wir mögliche Szenarien in unserer großen CureVac-Analyse skizziert. Die Ergebnisse können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.