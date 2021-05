Anlegerverlag BYD kennt kein Halten mehr – DAS steckt dahinter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.05.2021, 15:48 | 73 | 0 | 0 23.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow! Was für eine Woche für den Elektroauto- und Batteriehersteller BYD. Nachdem die Aktie zuletzt monatelang in der Krise war, könnte der 10. Mai in die Geschichte eingehen. Denn wie sich mittlerweile herauskristallisiert, hat das Tief vom 10. Mai bei 14,10 Euro gute Chancen, das spätere Jahrestief zu werden. Denn mittlerweile notiert BYD schon rund 25 Prozent höher! Grund dafür ist vor allem eine Nachricht, die jetzt durchsickerte… Denn am 7. Juni 2021 wird BYD in den altehrwürdigen Hang Seng Index aufgenommen! Gemeinsam mit Country Garden Services und Xinyi Solar Holdings wird der Elektroauto- und Batterieentwickler damit Teil der insgesamt 50 gelisteten Aktien. Diese Indexaufnahme könnte der Aktie zusätzlichen Schub verleihen, da nun zahlreiche Fondsmanager (und auch ETF-Anbieter) gezwungen werden, die Aktie ins Portfolio aufzunehmen, um den Hang Seng sauber nachzubilden. Bei BYD häufen sich also mittlerweile wieder die guten Nachrichten. Doch wie weit wird der Aktienkurs noch steigen? Sollten Anleger jetzt noch rein? Oder sehen wir (wieder) nur ein kurzes Strohfeuer? Wir haben die Aktie genau analysiert und stellen Ihnen die Ergebnisse unserer Untersuchung an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei zur Verfügung. Einfach hier klicken.





