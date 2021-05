Anlegerverlag Moderna überrascht die Konkurrenz von BioNTech und CureVac. Sind jetzt die Amerikaner auf Rang 1? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.05.2021, 15:48 | 177 | 0 | 0 23.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Impfstoffhersteller Moderna überrascht seine Wettbewerber am heutigen Sonntag mit einer echten Hammer-Meldung. Denn wie der Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung “Journal du dimanche” in einem Interview verriet, plant das Unternehmen schon Anfang Juni die Zulassung seines Impfstoffes in der EU auch für die Altersgruppe der 12- bis 17-jährigen bei der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde EMA zu beantragen. Anleger-Tipp: Welcher Impfstoffhersteller für Anleger die größten Gewinnchancen bietet, lesen Sie in unserer großen Sonder-Analyse. Einfach hier klicken. Damit dürfte ein Kopf-an-Kopf-Rennen unter den Impfstoffherstellern beginnen. Denn auch BioNTech hatte vor einigen Tagen die Zulassung für Jugendliche für sein Präparat bei der EMA beantragt, sodass sich nun die Frage stellen dürfte, welcher der beiden Hersteller das Rennen machen wird. An der Börse jedenfalls liegen beide Aktien nahezu gleich auf. Nach den Höchstständen Anfang Mai gingen beide Kurse quasi im Gleichschritt kräftig in die Knie, konnten sich aber in den vergangenen Tagen wieder berappeln. Damit fehlen jetzt beiden Werten nur noch etwas mehr als zehn Prozent zum Erreichen neuer Allzeithochs. Empfehlung für Anleger: BioNTech, Moderna oder vielleicht doch der Außenseiter CureVac? Wir haben die Aktien der Impfstoffhersteller genau untersucht und die größten Chancen, aber auch Risiken für Sie herausgearbeitet. Diese Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





