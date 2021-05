Anlegerverlag Bei Nel ASA geht es endlich wieder aufwärts. Startet jetzt eine neue Rallye? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.05.2021, 16:48 | 101 | 0 | 0 23.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der 14. Mai hat gute Chancen, in die Firmengeschichte von Nel ASA einzugehen. Denn an diesem Tag markierte die Aktie bei 1,57 Euro ihr bisheriges Tief in der seit Januar andauernden Korrektur. Dort gelang dem norwegischen Spezialist für Elektrolyseure und grünen Wasserstoff endlich der Dreh nach oben. Mittlerweile notiert der Kurs schon wieder deutlich höher, womit sich das nächste Kursziel jetzt schon auf eine mittelfristig ganz entscheidende Marke stellt. Denn Nel ASA konnte sich in der vergangenen Woche wieder über die Marke von 1,70 Euro schieben und schloss am Freitag bei 1,79 Euro. Damit notiert der Kurs immerhin schon 14 Prozent über dem Jahrestief und gleichzeitig auf dem höchsten Stand seit fast zwei Wochen. Kann sich der Kurs auf diesem Niveau behaupten, stellt sich das nächste Ziel jetzt auf die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro. Empfehlung für Anleger: Bei Nel ASA gilt es jetzt ganz genau hinzuschauen. “Wie weit kann die Rallye laufen?”, “Wie groß ist ein mögliches Rückschlagspotenzial?” Diesen Fragen geht unsere aktuelle Nel ASA-Analyse nach, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





