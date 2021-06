Labour-Abgeordneter diffamiert Israel als einen „Apartheidsstaat“ Autor: Tichys Einblick | 23.05.2021, 18:38 | 122 | 0 | 0 23.05.2021, 18:38 | Die Organisatoren der Demonstration vom Samstag in London, die in den meisten Medienberichten mit „Solidarität“ für Palästina oder pro-palästinensisch bezeichnet wurde, sprachen von rund 180 000 Teilnehmern. In mehreren anderen britischen Städten, unter anderem Manchester, Bristol und Nottingham, kam es zu weiteren Demonstrationen. Die Organisation nennt sich selbst „Palestine Solidarity Campaign“ (PSC). Die Polizei sprach Der Beitrag Labour-Abgeordneter diffamiert Israel als einen „Apartheidsstaat“ erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

