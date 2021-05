FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sonntags-Talfahrt der Kryptowährungen hat sich im Tagesverlauf beschleunigt. Nachdem sich die Kurse der Digitalwährungen am Samstag nach dem Kursabsturz in den Tagen davor etwas stabilisiert hatten, brachen sie zuletzt wieder ein. So kostete ein Bitcoin, die bekannteste und nach Marktanteilen größte Digitalwährung, am Sonntagabend auf dem Handelsplatz Bitstamp knapp 32 000 Dollar und damit gut 15 Prozent weniger als am Vortag. Auch andere Digitalwährungen wie Ether sackten am Sonntag ab - zum Teil noch viel stärker als der Bitcoin.

In der vergangenen Woche war der Bitcoin am Mittwoch kurzzeitig bis auf 30 000 Dollar gefallen, konnte sich aber in den Tagen danach wieder etwas erholen. Mit einem Niveau von rund 37 000 Dollar am Freitagabend büßte der Bitcoin im Wochenverlauf rund ein Viertel an Wert ein. Seit dem Rekordhoch von knapp 65 000 Dollar Mitte April ging es damit um knapp die Hälfte nach unten.