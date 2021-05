Anlegerverlag Bei Bayer liegen massive Kaufsignale in der Luft. Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.05.2021, 18:48 | 73 | 0 | 0 23.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Für Bayer-Aktionäre kann es jetzt ganz, ganz schnell gehen. Denn die Aktie hat sich in den vergangenen Tagen allen Unkenrufen und Hiobsbotschaften zum Trotz bis an eine wichtige charttechnische Hürde herangearbeitet, sodass jetzt mächtige Kaufsignale in der Luft liegen. Anleger-Tipp: Die komplette Bayer-Analyse können Sie hier nachlesen. So haben die Kurse im Bereich zwischen 55 Euro und 57,50 Euro in den vergangen neun Monaten gleich mehrfach wieder nach unten gedreht. Dort scheint es also mehr Verkäufer als Käufer zu geben. Doch gerade das macht die große Chance aus: Denn sobald Bayer über dieses Niveau klettert, dürfte es zügig weiter nach oben gehen. Die Analysten der führenden Research-Häuser sehen bei Bayer sogar noch viel größeres Potenzial. Während die Experten von Goldman Sachs und Morgan Stanley den fairen Wert auf 71 Euro beziffern, legt die Schweizer Großbank UBS mit ihrem Kursziel von 85 Euro sogar noch einen drauf. Fazit: Sollten Anleger jetzt also blind Bayer-Aktien kaufen? Oder kommt vielleicht doch noch ein Rücksetzer? Angesichts dieser hochspannenden Situation haben wir Bayer einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos nachlesen. Einfach hier klicken.





