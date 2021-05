TEHERAN (dpa-AFX) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und der Iran haben sich vorerst nicht auf die Verlängerung ihres Inspektions-Übereinkommens geeinigt. Die Verhandlungen seien noch im Gange, sagte ein IAEA-Sprecher am Sonntag in Wien. Die für Sonntagnachmittag geplante Pressekonferenz werde am Montag stattfinden. Voller Zugang zu Irans Atomanlagen gilt für westliche Diplomaten als Bedingung zur Rettung des Atomabkommens von 2015.

Zuvor forderten Hardliner im iranischen Parlament, die Zusammenarbeit mit der IAEA weiter einzuschränken. "Die IAEA hatte drei Monate Zeit ihre Verpflichtungen zu erfüllen (...) das hat sie nicht getan und die Frist ist gestern (Samstag) abgelaufen", sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag. Dementsprechend dürfe die UN-Behörde auch keinen Zugang mehr zu Bildern und Informationen der iranischen Atomanlagen bekommen, so Ghalibaf laut Nachrichtenagentur Isna.