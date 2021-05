Seit einigen Tagen arbeiten die sogenannten Wasserstoffaktien fieberhaft an ihrem großen Comeback. So markierten Plug Power, Nel ASA & Co. vor rund zehn Tagen ihre bisherigen Jahrestiefs, konnten sich seitdem aber deutlich erholen. So verzeichnen die Titel durch die Bank spektakuläre Kursgewinne. Bei Nel ASA sind es 14%, bei Ballard Power sogar 27%. Doch den Vogel schießt mal wieder der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power ab…

Denn die Aktie der Amerikaner verteuerte sich seit den Jahrestiefs am 11. Mai um über 51 Prozent. In nicht einmal zehn Tagen! Damit erinnert Plug Power an die unglaubliche Aufwärtsbewegung der Wasserstoffaktien im vergangenen Jahr und zeigt, was in dieser Branche möglich ist, zumal Wasserstoff nach wie vor eines DER Mega-Themen unserer Zeit ist mit einem gigantischen Wachstumspotenzial!

Fazit: Die Wasserstoffaktien arbeiten an einem großen Comeback. Doch welche Aktie eröffnet nach der Krise die größten Chancen? Und wo lauern Gefahren?