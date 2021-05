Anlegerverlag BYD: Der 11. Mai könnte in die Geschichte eingehen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.05.2021, 21:48 | 81 | 0 | 0 23.05.2021, 21:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der 11. Mai könnte in der Geschichte von BYD noch eine ganz besondere Rolle einnehmen. Denn an diesem Datum markierte die Aktie bei 14,12 Euro einen markanten Tiefpunkt und dieser Umkehrpunkt hat sehr gute Chancen als 2021er-Jahrestief in die Geschichte einzugehen. Schließlich haben die Kurse genau an diesem Tag die seit Januar andauernde Talfahrt beendet. Ausgehend von diesem Niveau hat BYD bisher über 25 Prozent zugelegt! Ist die im Januar bei 29,49 Euro eingeleitete Abwärtsspirale damit nun endgültig beendet? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Aktie nun tatsächlich einen tragfähigen Boden gefunden hat, zumal auch die positiven Nachrichten aus dem Umfeld wieder zunehmen. Denn wie soeben bekannt wurde, wird BYD ab dem 7. Juni in den altehrwürdigen Hang Seng Index aufgenommen, was der Aktie einen zusätzlichen Schub verleihen könnte. Ist BYD damit jetzt wieder ein klarer Kauf? Mit welchen Risiken müssen Anleger rechnen? Genau diesen Fragen gehen wir in unserer großen BYD-Analyse nach, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise völlig kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





