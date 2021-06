Der Nasdaq 100 durchläuft gegenwärtig eine spannende und womöglich auch richtungsweisende Phase.

Der Nasdaq 100 durchläuft gegenwärtig eine spannende und womöglich auch richtungsweisende Phase. Aus charttechnischer Sicht wurden die Claims zuletzt abgesteckt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es unter anderem „[…] Der Bereich von 14.000 Punkten entpuppt sich zunehmend als harte Nuss. Bisherige Versuche, über diese Marke vorzustoßen oder sich gar von dieser zu lösen, verpufften ergebnislos. Die Relevanz der Zone hat sich aufgrund der jüngsten Entwicklung weiter erhöht. […] Der Nasdaq 100 wirkt zwar unverändert sehr stabil, doch ganz ohne Risiken ist die aktuelle Situation nicht. Je länger sich der Index an der 14.000er Marke aufhält bzw. sich vergeblich an dieser abarbeitet, desto größer wird das Risiko, dass der Index doch noch einmal in eine Korrektur eintritt. Bislang verstand es der Index jedoch, ein solches Szenario zu verhindern. Der jüngste Rücksetzer endete beispielsweise bereits im Bereich von 13.700 Punkten. Kurzum. Dem Nasdaq 100 fehlt es aktuell an Momentum. Ein deutlicher Ausbruch über die 14.000er Marke könnte dieses Momentum kreieren. Sollte es für den Index unter die 13.700 Punkte gehen, ist Obacht geboten. In der aktuellen Situation wäre ein Rücksetzer unter die 13.300 Punkte bereits als Warnsignal zu bewerten, was wiederum eine Neubewertung der Lage erforderlich machen würde.“

In der Folgezeit blieb dem Nasdaq 100 der Ausbruch über die 14.000er Marke verwehrt. Gewinnmitnahmen setzten ein. Der Nasdaq 100 knickte ein und durchbrach die wichtige Unterstützung von 13.300 Punkten, kam aber bereits im Bereich von 13.000 Punkten zum Stehen und bildete hier ein markantes Zwischentief aus.

Die Entwicklung in den letzten Handelstagen nährt nun die Hoffnung darauf, dass die Korrektur im Bereich von 13.000 Punkten ihr Tief ausgebildet hat. Bestätigung würde dieses Szenario jedoch erst erfahren, sollte es dem Nasdaq 100 gelingen, das Widerstandscluster 14.000+ Punkten aufzubrechen. Bis dahin ist das Ganze noch etwas mit Vorsicht zu genießen.

Neben diversen Konjunkturdaten trudeln auch nach wie vor noch Quartalsergebnisse von Technologieunternehmen ein. Zuletzt sorgte Cisco Systems noch einmal für eine leichte Enttäuschung. Letztendlich hielt sich der Schaden jedoch in Grenzen.

Kommen wir noch einmal auf den Nasdaq 100 zurück. Der Index hält nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, um die Aufwärtsbewegung über die 14.000 Punkte hinweg fortsetzen zu können. Aus charttechnischer Sicht muss es für den Nasdaq 100 nun zunächst darum gehen, das aktuelle Momentum weiter auszubauen und über den Bereich von 14.000 Punkten vorzustoßen. Ein solcher Vorstoß würde dem Index die Tür auf der Oberseite weit öffnen. Auf der Unterseite haben die 13.300 Punkte und vor allem die 13.000 Punkten große Bedeutung als Unterstützungen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.