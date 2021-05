Anleger-Tipp: Lesen Sie jetzt den großen Vergleich der Impfstoff-Hersteller. „Welche Aktie ist die Beste?“ Einfach hier klicken.

Im Vergleich zur Konkurrenz von Moderna und BioNTech hat der neue Impfstoff aber zwei ganz entscheidende Vorteile. Denn während beispielsweise das Vakzin von BioNTech extrem gekühlt werden muss, was Lagerung und Transport enorm erschwert, kann der Impfstoff von CureVac monatelang ganz einfach im Kühlschrank gelagert werden.

CureVac Impfstoff kann im Kühlschrank gelagert werden!

Darüber hinaus ist die Impfdosis von CureVac deutlich geringer als die der Konkurrenz. Müssen bei BioNTech insgesamt 30 Mikrogramm und bei Moderna sogar 100 Mikrogramm pro “Piks” verabreicht werden, umfasst eine Impfdosis bei CureVac lediglich 12 Mikrogramm. Das dürfte auch die zukünftige Produktion deutlich erleichtern.

An der Börse hat CureVac seine beiden größten Widersacher in den vergangenen Tagen bereits abgehängt. Zwar präsentierten sich zuletzt auch die Anteilsscheine von BioNTech und Moderna wieder fester, aber CureVac stellt alles in den Schatten. Ein Anstieg von fast 25 Prozent in nur zehn Tagen ist absolut bemerkenswert!

CureVac: Empfehlung für Aktionäre!

