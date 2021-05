Im Januar war die Welt für die Aktionäre von Nel ASA oder Plug Power noch in Ordnung. Die Titel kletterten immer weiter und markierten beinahe täglich neue Hochs. Doch dann folgte der jähe Absturz. Bis Anfang Mai hatten sich die Kurse halbiert oder sogar noch mehr verloren. Immer mehr Anleger verloren den Glauben an die Zukunftstechnologie Wasserstoff.

Aktionäre der sogenannten Wasserstoffaktien mussten in den vergangenen Monate zahlreiche Rückschläge hinnehmen. So heftig sind Nel ASA, Plug Power & Co. unter die Räder gekommen. Doch das könnte schon bald Geschichte sein. Denn die Aktien scheinen jetzt in die Erfolgsspur zurückzufinden und eröffnen damit neue Chancen!

Anleger-Tipp: Alles über das große Comeback der Wasserstoff-Aktien lesen Sie hier

Doch nun folgt das große Comeback der Wasserstoffaktien. Seit den Tiefs vor zwei Wochen verbesserte sich die Aktie des norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA um über 14 Prozent. Bei Ballard Power beträgt das Plus sogar 27 Prozent. Noch eindrucksvoller fällt das Comeback bei Plug Power aus.

Gewaltige Kursgewinne bei Nel ASA und Plug Power

Denn der amerikanische Brennstoffzellenhersteller katapultierte sich von seinem Tief am 11. Mai bei 18,47 US-Dollar am Freitag wieder auf 27,89 US-Dollar. Ein Anstieg von sagenhaften 51 Prozent in nur zehn Tagen! Wie es aussieht, finden die Aktien also endlich den Weg in die Erfolgsspur zurück.

Kein Wunder, denn Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben.

Nel ASA, Plug Power & Co. bieten jetzt neue Gewinnchancen!

Nel ASA, Plug Power & Co. sind Pioniere auf diesem Gebiet. Und wie immer ist die Geschichte von Pionieren stets extrem wechselhaft. Auch und gerade an der Börse. Daher müssen Anlegern bei diesen Titeln mit größeren Kursausschlägen rechnen. Nachdem es nun allerdings vier Monate nach unten ging, bestehen gute Chancen, dass nun eine neue Rallye folgt.

Fazit: Schaffen die Wasserstoffaktien tatsächlich jetzt die Trendwende? Und welche Aktie profitiert am meisten von neuen Aufwärtstrends? Lesen Sie alles über Nel ASA, Plug Power & Co. in unserer großen Wasserstoff-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.