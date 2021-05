Diese Nachricht hat das Potenzial den Markt der Impfstoffhersteller durcheinander zu wirbeln. Denn wie soeben bekannt wurde, hat der Moderna-Chef Stéphane Bancel angekündigt, dass auch Moderna seinen Impfstoff bei der Europäischen Arneimittelzulassungsbehörde für die Altergruppe zwischen 12 und 17 Jahren zulassen möchte.

Während BioNTech diesen Antrag für seinen Wirkstoff bereits vor rund zwei Wochen gestellt hat – die Prüfung dauert noch an – will Moderna Anfang Juni nachziehen. Damit wären beide Schwergewichte dann wieder “gleichauf”. An der Börse schenken sich die Konkurrenten ebenfalls nichts. Beide Titel haben ihre zwischenzeitliche Korrektur überwunden und stehen jetzt wieder kurz vor dem nächsten Angriff auf die jeweiligen Allzeithochs. Möglicherweise werden diese Bestmarken sogar schon im Juni geknackt.

