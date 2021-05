Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA sorgte in der vergangenen Woche endlich mal wieder für positive Schlagzeilen. Denn nachdem das Unternehmen Anfang Mai seine (eigentlich ganz guten) Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht hat, ging es mit der Aktie steil bergab. Doch das könnte nun vorbei sein. Schließlich hat sich die Aktie von dem bisherigen Tief schon ein gutes Stück nach oben abgesetzt.

Die letzte Talfahrt mündete in das bisherige Jahrestief am 14. Mai bei nur noch 1,57 Euro. Ausgehend von den Tops im Januar hatte sich der Kurs damit halbiert. Doch bei 1,57 Euro trat Nel ASA wieder aufs Gaspedal, wobei sich die Aktie mit einem Plus von rund 4,5 Prozent mit einem echten Paukenschlag ins Wochenende verabschiedet hat. Mit dem Schlusskurs von 1,79 Euro rückt jetzt auf einmal die viel beachtete Zwei-Euro-Marke wieder ins Visier!

Fazit: Hat Nel ASA jetzt die Trendwende eingeleitet? Oder sehen wir hier (wieder) nur ein Strohfeuer vor der nächsten Korrekturwelle? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.