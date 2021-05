Die vergangenen Tage erinnerten die zuletzt arg gebeutelten Aktionäre von den sogenannten Wasserstoffaktien vermutlich an das vergangene Jahr, als Nel ASA, Plug Power & Co. massiv gestiegen waren. Denn nach dem massiven Einbruch zwischen Januar und Anfang Mai konnten sich die Titel zuletzt deutlich erholen, wobei die Kursgewinne richtig Lust auf die nächsten Wochen machen.

Immerhin kletterte Nel ASA als Schlusslicht der Branche seit dem 14. Mai über 14 Prozent nach oben. Ballard Power verbesserte sich um 27% und Plug Power schoss mit einem Anstieg von 51 Prozent in weniger als zwei Wochen regelrecht nach oben. Für alle drei Titel kommt es nun darauf an, diese Gewinne zunächst einmal zu konsolidieren und vielleicht sogar etwas auszubauen. Dann könnte die langfristige Aufwärtstrendwende tatsächlich gelingen.

Fazit: Schaffen die Wasserstoffaktien tatsächlich jetzt die Trendwende? Und welche Aktie profitiert am meisten von neuen Aufwärtstrends? Lesen Sie alles über Nel ASA, Plug Power & Co. in unserer großen Wasserstoff-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.