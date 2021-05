Anlegerverlag Achtung Bayer-Aktionäre: Morgen fliegt der Deckel weg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.05.2021, 10:48 | 75 | 0 | 0 24.05.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer hat allerbeste Chancen, in der kommenden Woche so etwas wie die Aktie der Stunde zu werden. Denn obwohl der Pharma-Riese vor einem US-Gericht eine erneute Schlappe hinnehmen musste, hat sich der Kurs bis an einen ganz entscheidenden Bereich vorgearbeitet. Ein Durchbruch wäre ein mächtiges Kaufsignal! Anleger-Tipp: Hier können Sie unsere große Bayer-Analyse nachlesen. Die Bayer-Aktie hatte sich mit einem Kurs von 55,99 Euro ins Wochenende verabschiedet und schloss damit nur rund 2,5% unter dem Jahreshoch von 57,73. In diesem Bereich liegt jedoch nicht nur das 2021er-Top, sondern schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 hatten die Kurse dort einige Male nach unten gedreht. Schafft es Bayer jetzt also, diese Hürde endlich zu überspringen, wäre das gleichbedeutend mit einem mächtigen Kaufsignal. Wie weit es danach nach oben gehen kann, können Sie in unserer großen Bayer-Analyse nachlesen. Nur so viel vorweg: Die UBS sieht den fairen Wert für Bayer bei 85 Euro! Anleger-Tipp: Unsere große Bayer-Analyse können Sie an diesem Pfingstwochenende ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.





