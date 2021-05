Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Wenig verändert - Chinas Intervention drückt Minenwerte Die Anleger in Europa zeigten sich am Montag träge. Der EuroStoxx 50 war am Vormittag mit einem Stand von 4025,29 Punkten so gut wie unbewegt. In Deutschland, Dänemark, Norwegen und der Schweiz waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. …