Beim norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA steht jetzt eine ganz entscheidende Woche an. Denn die Aktie konnte sich zuletzt von einem bedeutenden charttechnischen Umkehrpunkt nach oben absetzen und eine wichtige Kursmarke erfolgreich zurückerobern. Dieses Niveau sollte nun tunlichst verteidigt werden.

Am 14. Mai schlug Nel ASA im Tagesverlauf bei nur noch 1,57 Euro auf. Dieses Tief bildete den vorläufigen Abschluss der massiven Korrektur, die im Januar bei den bisherigen Allzeithochs ihren Anfang nahm. Innerhalb von nur vier Monaten hatte sich die Aktie halbiert!

Doch bei 1,57 Euro gelang Nel die Trendwende, wobei die Aktie zuletzt sogar den hart umkämpften Bereich um 1,70 Euro erfolgreich zurückerobern konnte. Kann sich der Kurs oberhalb dieser Chartmarke behaupten, geht es in den kommenden Tagen sogar schon wieder um einen Angriff auf die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro.

Fazit: Nel ASA steht also vor einer entscheidenden Woche. Wie Sie als Anleger sich am besten darauf vorbereiten, lesen Sie in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.