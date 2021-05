Anlegerverlag BYD explodiert! Jetzt MÜSSEN Sie dabei sein! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.05.2021, 11:48 | 116 | 0 | 0 24.05.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BYD scheint derzeit einfach alles zu passen. Kürzlich vermeldete das Unternehmen, das bereits eine Million New-Energy-Vehicle – also Fahrzeuge mit reinem Elektro-Motor oder Plug-In-Hybrid – vom Band gelaufen sind. Dazu in dieser Woche die Hammer-Nachricht, dass BYD jetzt in den altehrwürdigen Hang Seng Index aufgenommen wird. Und als wäre das nicht genug, vermeldet BYD auch noch einen neuen Großauftrag für insgesamt 50 E-Busse aus Turin. Der Aktienkurs reagiert entsprechend positiv. Die Abwärtsspirale, die im Januar eingeleitet wurde, scheint durchbrochen worden zu sein, denn im Chart sieht es verstärkt nach Bodenbildung aus. Dazu passt die gewaltige Aufholjagd der Aktie in den vergangenen Tagen. Denn alleine in den letzten zwei Wochen konnte der Kurs um fast 20 Prozent zulegen! Ist BYD damit jetzt wieder ein klarer Kauf? Mit welchen Risiken müssen Anleger rechnen? Genau diesen Fragen gehen wir in unserer großen BYD-Analyse nach, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise völlig kostenlos herunterladen. anlegerverlag.de/lp/reportlp/?mvid=1789960





