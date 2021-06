Obwohl Sie am heutigen Pfingstmontag sogar, wenn unbedingt notwendig, Aktien über den Handelsplatz Tradegate kaufen und verkaufen könnten, lautet meine Empfehlung heute:

Daher tut es (zumindest mir persönlich) sehr gut, sich einmal mit etwas Abstand das eigene Depot und die eigenen Handelsergebnisse anzuschauen und insbesondere daraus zu lernen, was man in Zukunft doch noch etwas besser machen kann, um die eigene Portfolio-Performance zu steigern.

Doch was ist nun bei meiner kritischen Selbstreflexion herausgekommen.

Nun, eigentlich ganz einfach:

Etwas weniger hektischer Aktionismus, nicht immer bei den ganz kurzlebigen gehypten Anlagethemen mit dabei sein müssen und eine intensivere Positionierung in Bereichen, die mir langfristig aussichtsreich erscheinen.

Für mich persönlich gehören dazu neben dem Megatrend „Digitize Everything“ unter anderem der Vertrauensverlust in Regierungen, das Banksystem und die Fiat-Währungen, was zu steigenden Märkten für Edelmetalle (und selektiv auch Kryptowährungen) führen sollte, sowie ganz allgemein der Umweltschutz bzw. das Thema erneuerbare Energien im Speziellen.

Dazu drei kurze Investment-Anregungen von meiner Seite – nicht, um jetzt hier blindlings einzusteigen – sondern eher als Tipp für die Watchliste etwas abseits der „durch das Dorf getriebenen Säue“ und den Start weiterer eigener Analysen.

Den Anfang mache ich mit Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048) – einem kanadischen Gold-Explorationsunternehmen, welches ich schon im November 2020 erstmals vorgestellt hatte (hier der Link zu meinem Originalartikel).

Sassy möchte ich Ihnen insbesondere aus verschiedenen Gründen noch einmal ans Herz legen:

Das Unternehmen hat nun wohl endgültig die „Saure-Gurken-Zeit“ vom Jahresanfang 2021 überstanden und der Aktienkurs hat nun wieder – befeuert von den äußerst guten Unternehmensnews der letzten Tage und Wochen endlich wieder gedreht und bietet meiner persönlichen Meinung nach durchaus noch weiteres solides Aufwärtspotential. Mit den letzten Landakquisitionen ist Sassy nun zum größten Landeigentümer in einem der heißesten Goldgebiete in Kanada geworden, dem Central Newfoundland Gold Belt. Der Musterknabe heißt hier New Found Gold, aber auch eine Exploits Discovery, eine Marathon Gold und weitere aussichtsreiche Unternehmen sind hier am Start.

Das Problem: Welches Unternehmen wird erfolgreich, welches könnte die beste Aktienkursperformance aufs Parkett legen und welches könnte von einem Wettbewerber übernommen werden?

Die einfache Antwort: Das kann zum jetzigen Zeitpunkt wohl niemand wissen.

Rohstoff-Milliardär und Investmentlegende Eric Sprott macht es sich daher auch vergleichsweise einfach: Er streut sein Geld einfach auf (fast) alle der Unternehmen im Central Newfoundland Gold Belt. Sicherlich eine gute Idee, wenn man denn das nötige Kleingeld hat, um hier und da immer mal wieder ein paar Milliönchen einzusetzen. Aber natürlich hat Sprott recht – niemals alle Eier in nur einen Korb legen! Börsianer-Grundregel!

Ich gehe persönlich davon aus, dass uns durchaus viele dieser Unternehmen gehörigen Spaß machen werden – wahrscheinlich unter einer guten Portion Volatilität, die es dann zur individuellen Positionierung zu nutzen gilt. Ich gehe genauso davon aus, dass andere Unternehmen auf jeden Fall „verkacken“ werden – denn dort wo das Geld hinfließt finden sich auch immer die bekannten Glücksritter, die nicht unbedingt das Aktionärswohl im Sinne haben (obwohl dies natürlich in JEDER Unternehmenspräsentation ganz fett mit drinsteht…), sondern sich einzig und allein die eigenen Taschen vollstopfen wollen.

Das ist nicht schön, ist aber einfach FAKT. Ich bin jetzt bereits schon seit über 20 Jahren im kanadischen Aktienmarkt aktiv – es ist nun einmal einfach so und dies sollte man bei seinen Investmentüberlegungen grundsätzlich mit einbeziehen. Wer damit nicht umgehen kann, hat in diesen spekulativen Anlagebereich nichts verloren.

So, zurück zu Sassy Resources…

Meiner Meinung nach ist hier ein sehr gutes Chance-/Risikoverhältnis gegeben – das große Landpaket von Sassy sollte dafür sorgen, dass man überall mit dabei sein kann, wo die Musik spielt. Und auch als eventuelles Übernahmeziel – zumindest für einzelne Projektgebiete, eventuell aber auch für das gesamte Unternehmen – könnten sich über kurz oder lang Interessenten zeigen.

Also, meiner Meinung nach gehört Sassy Resources unbedingt in die engere Wahl – und ein guter Start in Ihre eigene Due Diligence ist vielleicht das von mir mit CEO Mark Scott erst kürzlich geführte Video-Interview hier:

Direktlink zu Youtube

Letzte Kurse Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048):

Kanada (CSE): 0,81 CAD

Frankfurt: 0,466 EUR

Sassy Resources habe ich Ihnen übrigens als einziger deutschsprachiger Börsendienst bislang vorgestellt – und das gilt auch für die beiden anderen Unternehmen, die ich heute noch kurz erwähnen will:

Zunächst einmal TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040), ein Unternehmen, welches noch kaum jemand auf der Watchlist hat (außer Eric Sprott natürlich, der auch hier in der vergangenen Woche investiert hat).

Auch TRU Precious ist mit Projekten im Central Newfoundland Gold Belt mit im Spiel, allerdings wird die Aktie von TRU Precious erst seit ein paar Tagen an der Börse überhaupt (wieder) gehandelt und die Bewertung bietet meiner Meinung nach noch gehöriges Nachholpotential.

Denn noch hat das Unternehmen wohl fast keiner auf dem Schirm – aber das könnte sich bald ändern. Die Marktkapitalisierung liegt bei nur rund 22 Mio. CAD, während z.B. eine Exploits Discovery bereits 100 Mio. CAD auf die Waage bringt.

Starten Sie auf der Unternehmenswebseite unter trupreciousmetals.com und schauen Sie sich auch das kurze Video-Interview der Kollegen von InvestorIntel hier auf YouTube an.

Ich selbst plane (hoffentlich) noch in dieser Woche ein Video-Interview mit CEO Joel Freudman zu führen und dann planmäßig Anfang Juni veröffentlichen zu können.

Letzte Kurse TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040):

Kanada (TSXV): 0,42 CAD

Frankfurt: 0,322 EUR

Dritter im Bunde ist heute dann noch ein Lithium-Play namens AmeriWest Lithium Inc. (CSE: AWLI │ WKN: A3CMEX │ ISIN: CA03078L1040).

Starten Sie Ihr Research direkt hier auf der Webseite ameriwestlithium.com.

Neben einem guten Projekt im bekannten US-amerikanischen Clayton Valley Gebiet namens Deer Musk East, wo insbesondere im vergangenen Jahr unzählige Explorationsunternehmen tätig geworden sind, finde ich insbesondere das Projekt im fast noch vollständig unbekannten aber geologisch durchaus vergleichbaren und viel größeren Railroad Valley Gebiet spannend.

Die Marktkapitalisierung von AmeriWest liegt aktuell nur bei knapp 20 Millionen CAD, während andere (vergleichbare) Lithium-Explorationsunternehmen meist bereits mit einem Vielfachen dessen bewertet sind – ganz zu schweigen von den Branchengrößen mit Marktbewertungen im Milliardenbereich.

Dies soll nicht implizieren, dass AmeriWest in solche Bewertungssphären aufsteigen muss – zeigt allerdings klar die Wichtigkeit, die eine US-amerikanische Lithiumproduktion für die Investoren und auch die Politik besitzt. Und wenn im Railroad Valley dann ebenfalls die Post abgehen sollte, sitzen Sie mit AmeriWest direkt in der ersten Reihe….

Auch AmeriWest werde ich Ihnen kurzfristig noch genauer vorstellen – geplant ist aktuell ein umfangreicherer Artikel gegen Mitte dieser Woche.

Letzte Kurse AmeriWest Lithium Inc. (CSE: AWLI │ WKN: A3CMEX │ ISIN: CA03078L1040):

Kanada (CSE): 0,73 CAD

Frankfurt: 0,461 EUR

Bleiben Sie gespannt und halten Sie die Augen auf!

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Montag, 24. Mai 2021 – 12:30 Uhr MEZ

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

Sassy Resources Corp.: 1, 8

TRU Precious Metals Corp.: 8

Exploits Discovery Corp.: 1

AmeriWest Lithium Inc.: 4, 5

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt