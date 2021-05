“Geht das etwa schon wieder los?” – so oder so ähnlich dürften die Plug Power-Aktionäre derzeit auf eine aktuelle Meldung reagieren. Denn wie soeben bekannt wurde, hat die Zulassungsbehörde der Nasdaq den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller aufgefordert, seinen Bericht zu den Quartalszahlen für das erste Vierteljahr umgehend nachzureichen. Dazu wurde Plug Power eine nochmalige Frist bis zum 14. Juni eingeräumt. Andernfalls droht sogar das de-listing.

Damit gehen die Bilanzierungsprobleme in eine neue Runde. Eigentlich hatte der Konzern mit Nachbesserungen bei den Jahresabschlüssen 2018, 2019 und 2020 die Schwierigkeiten ausgeräumt – so schien es zumindest. Es bleibt zu hoffen, dass auch die Probleme mit dem Abschluss für das erste Quartal gelöst werden können. Denn die Plug Power-Aktie macht derzeit endlich wieder richtig Spaß. Ein Plus von über 50 Prozent in nur zehn Tagen erinnert an die atemberaubende Performance des vergangenen Jahres.

