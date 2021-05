Während die Impfkampagne in Deutschland immer mehr Fahrt aufnimmt, ist der weltweite Bedarf an Impfstoffen unvorstellbar groß. Da passt es perfekt, dass das Tübinger Biotech-Unternehmen quasi täglich mit der Zulassung seines Vakzins CVnCoV rechnet.

Wie Unternehmenssprecherin Sarah Fakih heute der Augsburger Allgemeinen zu Protokoll gab, liegen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bereits unzählige Daten der derzeit laufenden Phase-III-Studie vor. Demnach seien die Testreihen sehr positiv verlaufen. CureVac rechnet daher spätestens im Juni mit der Zulassung.

Die CureVac-Aktie hat in positiver Erwartung in den vergangenen Tagen eine echte Rallye aufs Parkett gelegt. So verbesserte sich der Kurs seit dem Tief am 12. Mai bis zum Freitagsschlusskurs um rund 25 Prozent. Die Aktie steht damit unmittelbar vor dem Ausbruch auf neue Hochs.

