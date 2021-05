Anlegerverlag Bei Nel ASA geht es in dieser Woche um alles. Anleger sollten ganz genau hinschauen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.05.2021, 13:48 | 57 | 0 | 0 24.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der norwegische Elektrolyseur-Spezialist musste in den vergangenen Wochen einige heftige Rückschläge hinnehmen. Immerhin schlug die Aktie am 14. Mai bei nur noch 1,57 Euro und hatte sich damit ausgehend von den Tops im Januar halbiert. Auf diesem Niveau gelang Nel ASA jedoch die erfolgreiche Aufwärtstrendwende, die nun auch tunlichst verteidigt werden sollte. Denn charttechnisch sieht es jetzt schon wieder deutlich besser aus als noch vor einigen Tagen. So konnte Nel ASA die zuletzt hart umkämpfte Marke von 1,70 Euro zurückerobern und sich am Freitag bis auf 1,79 Euro und damit auf den höchsten Schlusskurs seit dem 11. Mai verbessern. Somit nimmt Kurs mittlerweile schon wieder auf die viel beachtete Hürde bei zwei Euro. Entscheidender als ein schneller Durchbruch über diese Marke ist jedoch, dass die Aktie die bisherigen Jahrestiefs von 1,57 Euro nun nicht mehr unterbietet. Denn dann würde es erneut ungemütlich werden. Empfehlung für Anleger: Bei Nel ASA gilt es jetzt ganz genau hinzuschauen. “Wie weit kann die Rallye laufen?”, “Wie groß ist ein mögliches Rückschlagspotenzial?” Diesen Fragen geht unsere aktuelle Nel ASA-Analyse nach, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





