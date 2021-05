Die guten Nachrichten für BioNTech scheinen kein Ende zu nehmen. Denn nachdem das Unternehmen bereits extrem gute Geschäftszahlen für das erste Quartal und einen Ausbau der Produktionskapazitäten vermeldet hat, macht jetzt eine neue Studie der britischen Regierungsbehörde Public Health England weiter Mut. Denn nach dieser Studie schützt der Impfstoff auch in einem hohen Maße vor den gefährlichen Virusmutationen.

So bietet der BioNTech-Impfstoff einen 88%igen Schutz vor der zuerst in Indien aufgetretenen Variante B.1.617.2 des Virus. Für die sogenannten “britische” Variante B.1.1.7 liegt der Schutz des Vakzins sogar bei 93 Prozent! Damit dürften die Absatzmärkte für den Impfstoff auch in den kommenden Monaten und Jahren gesichert sein.

