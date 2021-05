Sie waren DIE Überflieger des vergangenen Jahres. Die Performance der sogenannten Wasserstoffaktien stellte beinahe alles in den Schatten. Gewinne von 100%, 200%, ja sogar über 1.000% waren mit Nel ASA, Plug Power & Co. innerhalb weniger Monate möglich. Doch seit den Tops im Januar geht es mit den einstigen Überfliegern steil bergab. Bis jetzt. Denn seit einigen Tagen können sich die Titel massiv erholen und erinnern mit ihren Rallyes schon wieder an das vergangene Jahr…

So verbesserte sich der norwegische Elektrolyseur-Spezialist Nel ASA beispielsweise seit den Tiefs am 14. Mai um über 14 Prozent. Bei Ballard Power beträgt das Plus sogar 27 Prozent, während der amerikanische Platzhirsch Plug Power sagenhafte 51 Prozent nach oben schießt. Wichtig wird sein, dass die Titel dieses Niveaus jetzt einige Zeit verteidigen können. Dann bestehen gute Chancen auf ein dauerhaftes Comeback der Wasserstoff-Aktien.

Fazit: Die Wasserstoffaktien arbeiten an einem großen Comeback. Doch welche Aktie eröffnet nach der Krise die größten Chancen? Und wo lauern Gefahren? Diese Fragen beantwortet unsere große Wasserstoff-Analyse, die Sie jetzt zu Pfingsten ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.