Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können derzeit endlich wieder steigende Kurse an der Börse bejubeln. Nachdem es zuvor wochenlang nur bergab ging, ist die aktuelle Performance mehr als zufriedenstellend. Der Markt könnte möglicherweise somit weitere Gewinne abwerfen.

Zuletzt konnte sich die Aktie am letzten Börsentag um mehr als 1 Prozent und 0,16 Euro verbessern. Dadurch geht die Aktie mit einem Kurswert von 13,61 Euro in die neue Börsenwoche. Innerhalb von weniger als zwei Wochen konnte die Aktie ein sattes Plus von fast 20 Prozent verzeichnen. Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen!

Mit dem kanadischen Automobilzulieferer Linamar wurde zuletzt eine strategische Allianz vereinbart. Dadurch soll der Verkauf von Brennstoffzellenlösungen für leichte Nutzfahrzeuge in Nordamerika und Europa vorangetrieben werden. Eine gute Neuigkeit für alle Anleger von Ballard Power!

